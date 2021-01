Ieri a Live Non è la d’Urso Andrea Roncato ha parlato dei problemi del matrimonio con Stefania Orlando. Il conduttore per prima cosa ha tirato in ballo un presunto flirt della sua ex: “Certo che c’era un problema, perché lei aveva un altro, un grosso problema“.

Oggi però i fan di Stefania Orlando hanno riportato a galla una vecchia intervista di Verissimo in cui Roncato dà una versione ben diversa della fine del suo amore con la gieffina.

“Stefania mi vuole bene e il suo fidanzato mi adora. Quando siamo tutti insieme lui sta sempre con me. Quando io ho una fidanzata Stefania mi consiglia. Il mio matrimonio è finito per la droga? Sì, io in quegli anni ho fatto degli errori, poi ho detto basta e ho fatto campagne contro la droga. Ne ho fatto uso per poco tempo, uscivo con amici che lo facevano e mi lasciato tentare. Il matrimonio è andato in crisi perché uscivo, la notte stavo in giro e poi non ero tanto fedele. Io negavo fino alla morte, ma con Stefania Orlando era impossibile non farsi beccare”.

Versione confermata da Stefania, che sempre a Verissimo anni fa ha dichiarato: “Andrea è una persona molto buona, generosa, un po’ malinconica, ma anche divertente. Il difetto? Non è fedele. Durante il matrimonio ho sofferto perché lui mi nascondeva delle cose. Ho vissuto la fine del matrimonio come un fallimento, abbiamo sofferto. Il problema della coca è stato il problema principale del nostro rapporto. Materialmente sono stata io che sono andata via. Ho pianto molto, ma avevo deciso così. Ci siamo molto amati, ma continuiamo a volerci tanto bene“.

Rita Dalla Chiesa ha commentato la clip vintage dello show della Toffanin in cui la Orlando parla dei problemi di droga del suo ex: “La verità fa male dirla. Ma la conosciamo tutti amica mia. Vai avanti col tuo bel sorriso“.

Altro che “matrimonio finito perché lei aveva un altro“.

Andrea Roncato a Verissimo parla di Stefania Orlando, il video.