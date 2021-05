Stefania Orlando, dopo essere stata ospite un paio di volte a La Vita in Diretta (l’ultima due giorni fa, per parlare del caso di Aurora Leone a La Partita del Cuore), ha deciso di firmare un contratto che la terrà legata a Rai Uno per un bel po’ di mesi. Secondo quanto scritto da TvBlog, infatti, Carlo Conti l’avrebbe voluta a tutti i costi nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show.

Un’edizione che già si preannuncia ‘storica’ perché per la prima volta dopo 10 anni i vip chiamati ad imitare un cantante afrodiscendente non dovranno scurirsi la pelle per evitare di cadere nell’accusa di blackface.

“Nel merito della vicenda per la quale ci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno – per quanto è in nostro potere – a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai” – avevano scritto in merito i dirigenti di Rai Uno – “Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento perché le vostre osservazioni sulla pratica del blackface diventino consapevolezza diffusa”.

Conduttrice e cantante, Stefania Orlando potrà così dimostrare a tutti la sua versatilità nel canto.

Stefania Orlando potrebbe non essere la sola: tre gieffini di Alfonso Signorini si sono candidati

Carlo Conti ha voluto nel cast l’ex gieffina Stefania Orlando, ma lei potrebbe non essere la sola, dato che anche i suoi colleghi Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Guenda Goria (con cui ha convissuto al Grande Fratello Vip) si sono candidati a partecipare nel corso di questi ultimi mesi.

La presenza di Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Guenda Goria nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show non è irreale, dato che Carlo Conti in passato ha spesso avuto volti Mediaset fra i concorrenti.

Dall’ex tronista Francesco Monte ai cantanti di Amici come Marco Carta, Valerio Scanu, Roberta Bonanno, Karima Ammar, Federico Angelucci e Deborah Iurato; passando per gli ex concorrenti del Grande Fratello e Grande Fratello Vip, come Guendalina Tavassi, Filippo Bisciglia, Pago, Flavio Montrucchio, Raffaella Fico, Carmen Russo ed Antonella Elia.