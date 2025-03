Stefania Orlando torna sulla Luzzi dopo la frecciata ricevuta

Durante un confronto al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha espresso le sue critiche nei confronti di Stefania Orlando, sostenendo che l’ex gieffina ce l’aveva con lei anche prima del suo arrivo nel programma. Luzzi ha fatto riferimento a una critica che aveva avanzato a Pomeriggio 5 riguardo alle affermazioni di Stefania, dicendo che anche se parlasse, lei continuerebbe a essere criticata.

In un’intervista a Chi, Stefania ha ribadito la sua differenza rispetto a Beatrice, affermando di non essere in competizione con nessuno e di non puntare il dito contro gli altri per emergere. La Luzzi ha risposto tramite i social, cercando di mantenere un tono educato e sottolineando l’importanza di evitare le diatribe e le cattiverie.

Stefania ha poi accennato alla possibilità di un aperitivo con Luzzi e Anna Pettinelli, affermando che, nonostante i loro contrasti, considera Beatrice una donna molto intelligente. Ha ricordato di averla supportata in passato, auspicando la sua vittoria al Grande Fratello, e riconoscendo il suo merito come opinionista. Tuttavia, ha espresso che non sempre sono d’accordo su determinate questioni, ma ciò non toglie valore alla sua intelligenza e cultura.

La Orlando ha concluso dicendo che apprezza le donne dal carattere ben definito, suggerendo che, nonostante le divergenze, potrebbe comunque star bene insieme a Beatrice per un drink, confermando la sua stima per lei.