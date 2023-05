Stefania Orlando torna alla conduzione di un nuovo programma e lo farà su Real Time, rete che l’ha accolta più di un anno fa e su cui aveva fatto grande affidamento.

“Se la considero una rete troppo stretta per me? Il contrario! È un gran passo in avanti!” – le parole di Stefania Orlando al settimanale Chi lo scorso anno – “È una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo. Gli ascolti sono importanti ma non c’è la pressione che si può respirare altrove. Mi ha coinvolta Laura Carafoli, una professionista che sa valorizzare le risorse e che, come me, crede nelle donne. Se possiamo affermare che ripartirò da Discovery? Ci sono idee e soprattutto tanta voglia di fare, sono entusiasta. Questo per la mia carriera è un periodo sperimentale, quello che avrei dovuto fare all’inizio lo sto facendo ora”.

E se un anno fa è stata nel panel del programma Questa è casa mia condotto da Tommaso Zorzi, quest’anno sarà al timone di Ogni cosa al suo posto, adattamento in italiano del format britannico Sort your life out.

Stefania Orlando, dal 14 giugno con Ogni Cosa Al Suo Posto su Real Time

La prima puntata è prevista per il prossimo 14 giugno e come sottolineato da TvBlog anche in questo programma ci sarà un panel di esperti.

“Mariapaola, che si occupa da quindici anni di selezionare personale domestico per le famiglie e di fare formazione per chi lavora nelle case, Elena, professional organizer, che è convinta che in casa e nella vita non ci si debba stressare per il disordine, e Rulof, inventore, che ha fatto del riciclo il suo stile di vita”.

Un programma sul decluttering che pulirà e metterà in ordine le varie case dei protagonisti. La famiglia protagonista della prima puntata è di Figino, un comune in provincia di Como.