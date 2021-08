Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip ha legato in particolar modo con Francesco Oppini e Stefania Orlando e se con il primo ha ufficialmente chiuso, con la seconda il rapporto è rimasto (più o meno) stabile.

“C’è un bel legame tra me e Tommaso Zorzi, ma stando in città diverse non viviamo un rapporto quotidiano. Lui mi ha conquistata con la sua sensibilità, l’ironia, l’apertura mentale, la grande cultura nonostante la giovane età” – ha dichiarato Stefania Orlando fra le pagine del settimanale Vero – “Ha un background importante, a volte nella Casa non mi rendevo conto di parlare con un ragazzo così giovane. E poi quel suo sguardo profondo”.

Ma se con la Orlando l’amicizia è rimasta, con Oppini no.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno infatti chiuso l’amicizia (per volere di quest’ultimo) perché pare che Tommaso abbia scoperto alcuni scivoloni omofobi del passato (tutt’ora online sui social) di Francesco.

A commentare questa notizia è stato anche il figlio di Alba Parietti:

“Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state ascritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. Nel frattempo e menomale, sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo. Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche posto più recenti (vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione”.