Esattamente un mese fa Stefania Orlando è stata vittima di uno scherzo de Le Iene. L’inviato dello show di Italia 1 Nicolò De Devitiis (con la complicità di Simone Gianlorenzi) ha fatto passare una serata movimentata all’ex gieffina.

“E quindi praticamente niente video di Bandolero, mi hanno fatto lo scherzo Le Iene, mio marito è complice. – ha dichiarato Stefania Orlando il giorno dopo lo scherzo – Il bello è che ho dovuto disfarmi di un carabiniere, non sapevo come fare a dirgli vai via non mi serve più niente. Vale molto di più mio marito. Adesso mi sento proprio colei che ha salvato il marito. Ho un po’ di tachicardia. […] Le Iene mi hanno fatto uno scherzo e io ci sono cascata con tutte le scarpe. […] Mi hanno fatto questo scherzo ed era complice anche Lorenzo, c’ho creduto davvero. Mi chiedete quando lo vedremo, non so il giorno, ma presto”.

Oggi come un fulmine a ciel sereno Stefania Orlando ci ha fatto sapere che lo scherzo de Le Iene non andrà in onda.

“Poiché molti di voi mi chiedono quando andrà in onda lo scherzo che mi hanno fatto Le Iene mi è stato detto che, per motivi a me ignoti (forse tecnici), non andrà in onda, ho provato a capirne di più ma non mi hanno fatto sapere nulla! Peccato”.

Le cose sono 2, o la conduttrice ci sta facendo a sua volta uno scherzo, o Le Iene ci nascondono qualcosa.

Stefania Orlando: i video dopo lo scherzo de Le Iene.