Sono passati 30 giorni da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip e Stefania Orlando si è piazzata al terzo posto, eppure – se lui lo abbiamo visto a Le Iene, a L’Isola dei Famosi, a Verissimo (due volte) ed al Maurizio Costanzo Show (due volte), lei – a parte un’intervista a Barbara d’Urso ed una a Silvia Toffanin – sembrerebbe essere sparita dai radar.

Non ha affrontato le sfere di Live Non è la d’Urso, non è tornata opinionista di Pomeriggio Cinque e non ha partecipato alla reunion del GF Vip da Costanzo… La tv “non vuole” Stefania Orlando? A rispondere questa volta è stata direttamente lei su Instagram. “Non c’è nessun ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto, è una mia scelta“.

“Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi. Volevo dirvi che è anche una mia scelta quella di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto. Succederanno delle cose, dobbiamo soltanto aver pazienza. Tutto va bene, voi dovete continuare a sostenermi con grande positività, perché di quella ne abbiamo bisogno. Poi, ragazzi, l’esperienza ci insegna che la fretta è una cattiva consigliera. Quindi bisogna sapere aspettare, le cose arriveranno, non sono imminenti. Bisogna sapere aspettare”.

Stefania Orlando: “Io opinionista de L’Isola dei Famosi? Mi sarebbe piaciuto”

A domanda diretta di Gabriele Parpiglia, via Casa Chi, “Ti sarebbe piaciuto affrontare questa avventura seduta accanto a Tommaso?“, l’ex gieffina ha commentato:

“Sì, mi sarebbe piaciuto molto, è ovvio, ma c’è una grande professionista come Iva Zanicchi, ci sarà Elettra Lamborghini: al suo fianco ci sono due grandi, ma è ovvio che mi sarebbe piaciuto… Ma io intanto guardo”.

Viva la sincerità. Nel dubbio stiamo all’erta, perché da un momento all’altro potrebbe pubblicare il suo nuovo singolo, come già anticipato a Gay.it.