Stefania Orlando lo aveva annunciato già al Grande Fratello Vip ed eccolo qua puntuale come ogni tormentone estivo che si rispetti, il suo nuovo singolo, Bandolero. Ad un anno da Babilonia, la conduttrice – che ha sempre strizzato un occhio alla musica – si è buttata sulle sonorità estive pubblicando Bandolero al ritmo di “Mentre aspetto un invito arriva un altro mojito, sotto un cielo straniero, prendimi Bandolero!“.

Lo aveva già annunciato anche a Gay.it nella sua prima intervista fuori la casa del GF Vip: “Dopo “Babilonia”, arriva “Bandolero”. Unica cosa certa: sarà impossibile non muovere il bacino. Io l’ho avvisata“. Ed aveva ragione. Fra Pistolero di Elettra Lamborghini e Bandolero di Stefania Orlando questa estate è all’insegna dei chicos malos.

Stefania Orlando, ascolta Bandolero

Il video di Bandolero sarebbe dovuto uscire insieme all’audio su Spotify, ma a causa del mal tempo Stefania Orlando – che dalla prossima stagione televisiva vedremo nel cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti – è stata costretta a posticiparlo.

“Non so che tempo faccia da voi, ma qui a Roma stanno cadendo dal cielo dei secchi d’acqua e il meteo è il motivo per cui non siamo riusciti a girare il video di Bandolero. Avrei voluto che la canzone uscisse insieme al video. Ma appena sarà possibile lo gireremo, ne sono sicura”.