Lo sfogo dopo la polemica del “Non so chi sia”.

Qualcuno ha insinuato che Samantha De Grenet sia gelosa del rapporto che è nato tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. A me questa pare una grande cavolata, anche perché dentro la casa del GF la “regina del gorgonzola” non ha mai cercato di diventare bff di nessuno, soprattutto all’inizio, quando dava sfogo alla sua rabbia senza pensarci troppo.

Dalle pagine del settimanale Mio l’ex gieffina ha risposto a questo rumor bislacco dicendo di non essere gelosa delle amicizie altrui, soprattutto quelle nate sotto le telecamere. Samantha ha concluso l’intervista con una shade ironica “Poi non so chi sia Stefania Orlando“.

Queste parole hanno scatenato il putiferio su Twitter, dov’è nato anche un hashtag contro la De Grenet “#NonSoChiSia”.

Samantha invece di prendersela con i fan di Twitter ha fatto uno screenshot di un articolo di Isa e Chia ed è sbottata: “Ma perché devono per forza scrivere delle cavolate? Perché devono alimentare odio tra le persone o i fan? Mi chiedo perché tentano di mettere contro due donne che fortunatamente hanno altro a cui pensare. Posso dire: che pa**e!”

Allora, cara Samantha, i siti di gossip non hanno alimentato nessun odio tra fan, perché sono stati proprio i “fan” a far scoppiare la polemica per le TUE parole (che personalmente ho letto con ironia, ma che rimangono tue). Mica c’è nulla di male nell’essere un po’ shady!

E tornano alla mente le gloriose epoche del pop in cui le regine delle classifiche si lanciavano frecciatine come se non ci fosse un domani e poi se la prendevano contro “i media brutti e cattivi che mettono le donne l’una contro l’altra”. Che pa**e lo dico io!

Samantha ci ripensa e adesso sa chi è Stefania Orlando 🤣 #nonsochisia pic.twitter.com/WoGAcmpNHj — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) April 24, 2021