Ieri sera Matteo Salvini al Maurizio Costanzo Show si è scagliato contro le coppie gay che ricorrono alla gestazione per altri. Il leader della Lega (Nord) ha detto che “l’utero in affitto è un abominio“. Stefania Orlando da Twitter ha riposto a Salvini facendo notare che la maggior parte delle coppie che ricorrono alla maternità surrogata sono etero.

“Chissà perché quando si parla di utero in affitto e madri surrogate si fa riferimento sempre e solo alle coppie omosessuali, non si tiene presente, o forse fa comodo non dire, che la maggior parte delle coppie che ne usufruiscono sono eterosessuali”.

E io aggiungo che le “donne sfruttate che lo fanno per scopi economici” sono proprio quelle in quei paesi dove alle coppie omosessuali è vietato accedere alla GPA. Nelle nazioni in cui le persone LGBT possono beneficiare della maternità surrogata ci sono molti più controlli e le autorità si accertano che le donne che si offrono di portare in grembo il feto non lo facciano per soldi, quindi direi la la polemica di Matteo (che ha criticato duramente anche il DDL Zan) è pretestuosa.

Chissà perché quando si parla di #uteroinaffitto e #madrisurrogate si fa riferimento sempre e solo alle coppie omosessuali, non si tiene presente, o forse fa comodo non dire, che la maggior parte delle coppie che ne usufruiscono sono eterosessuali #perdire — Stefania Orlando (@stefyorlando) April 22, 2021

Le parole di Matteo Salvini a cui ha risposto Stefania Orlando.

“Per me uno può fare l’amore con chi vuole, cenare, dormire e innamorarsi in libertà. Non mi interessa se sei trans, gay o etero. Della tua vita fai quello che ti pare e se ti discriminano vai in galera come già il codice prevede. Questo però non mi impedisce di ritenere che un bimbo abbia bisogno di una mamma e un papà e che l’utero in affitto e i bambini in vendita siano un abominio e una follia. Con i bimbi e con le donne non si gioca. Io vorrei che la donna non fosse in vendita come madre surrogata. Non ci si approfitta di donne disperate che lo fanno per scopi economici”.