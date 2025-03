Stefania Orlando punge Beatrice: “In competizione! Opinionista? Ci prova”

Beatrice Luzzi e Stefania Orlando hanno avuto uno scontro acceso al Grande Fratello, durante il quale non si sono risparmiate battute taglienti. L’ex gieffina, dopo aver lasciato la casa, ha commentato: “Cara Bea, ti sei montata così tanto la testa che ormai non riescono nemmeno più a farti il primo piano”. Durante una puntata, Alfonso Signorini ha letto un tweet di Stefania Orlando, a cui Beatrice ha replicato, scatenando la reazione del conduttore. Orlando ha sarcasticamente risposto sui social: “Non sapevo che Luzzi controllasse i commenti dei miei”.

In un’intervista al settimanale Chi, Stefania ha ribadito che non si sente in competizione con Beatrice e ha insinuato che quest’ultima stia cercando di rivestire il ruolo di opinionista, senza riuscirci. Ha menzionato come il suo “reality” sia iniziato al Pomeriggio Cinque, quando ha difeso Shaila contro le critiche di Luzzi e ha espresso la sua opinione su Lorenzo. Orlando ha rilevato che, a differenza di Luzzi, lei non ha bisogno di accusare altri per emergere, notando anche la debolezza degli argomenti di Beatrice durante un confronto diretto.

Stefania ha chiarito di aver semplicemente espresso critiche sulle dinamiche tra Lorenzo e Shaila, evidenziando che le loro interazioni fossero poco autentiche e teatrali. Ha concluso sottolineando che non impedirebbe mai a una donna di essere libera.