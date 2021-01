Nottata movimentata nella casa del GF Vip, dopo la forte crisi nervosa di Tommaso Zorzi, anche Stefania Orlando ha fatto preoccupare i suoi coinquilini. Durante la puntata Signorini ha mostrato alla gieffina le dichiarazioni di Andrea Roncato a Live Non è la d’Urso e l’attacco di Giulia Elettra Goretti.

Nella notte la conduttrice è andata in crisi e si è confidata con Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga: “Perché è andato in tv adesso a dire quelle cose? Poi è anche la mia vita quella. […] Queste aggressioni verbali mi destabilizzano. Non ti dico cosa mi ha risposto in più e come mi ha insultata. Offese di ogni tipo, insulti. Si può avere un dialogo così? Poi chi la conosce soprattutto? La figlia della donna del mio ex“.

Stefania ci è rimasta male per l’aggressione verbale ricevuta dalla figlia della moglie dell’ex-marito Zenga l’abbraccia: “Sei stata una signora”

Stefania: “🐍 Ma 🐍 poi🐍 chi🐍 la🐍 conosce🐍 soprattutto🐍 ? #tzvip #sovip #iostoconstefania #gfvip pic.twitter.com/cRocmCauAG — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2021

Mentre quasi tutti i gieffini erano a tavola, in diretta si sono sentite le forti urla di Maria Teresa che cercava di fermare Stefania Orlando. La vippona aveva già aperto la prima porta rossa per abbandonare la casa del GF Vip. In pochi secondi sono tutti corsi verso l’ingresso per trattenere la coinquilina in crisi. Tommaso Zorzi si è detto pronto ad uscire nel caso fosse andata via Stefania, mentre Mary T ha chiesto aiuto agli altri ragazzi: “Se ci riprova facciamo barriera, tutti insieme barrichiamo le porte“.

Io appena ho sentito le urla e ho visto tutti correre…

Stefania Orlando cerca di lasciare il GF Vip.