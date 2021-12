Stefania Orlando è stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5 e il reality le ha fatto benissimo. Uscita dalla casa la conduttrice è diventata una presenza fissa a La Vita in Diretta ed è entrata nel cast di Tale e Quale Show. Nel privato però le cose non sono state altrettanto positive. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Stefania Orlando ha parlato di una crisi avuta con i suoi affetti più cari (compreso il marito).

“Oggi sono tornata davvero una donna serena. Però ho avuto per un po’ di mesi un rifiuto di tutte le persone che amavo e che adesso continuo ad amare. Ovviamente anche nei confronti di mio marito. Non che avessi chissà cosa o che non lo amassi più. Diciamo che non riuscivo a riprendere i rapporti che avevo prima. Non riuscivo a riprendere il dialogo che c’era sempre stato e non mi aprivo più. Ero chiusa a riccio sotto tutti i punti di vista. Questa cosa ha creato dei grossi problemi in una coppia che andava avanti da 13 anni. Noi non abbiamo mai avuto delle vere crisi e questa forse è stata la prima volta. Quello non è stato un bel periodo. Adesso però le cose sono cambiate e stiamo benissimo.

Ero diventata egoista, e mi sentivo in colpa nei confronti di Simone. E lui invece forse è stato l’unica persona che mi ha veramente capita. Ha capito che sua moglie era tornata fisicamente, ma ancora doveva tornare davvero”.