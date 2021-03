Stefania Orlando è stata ospite a Casa Chi e durante la lunga intervista ha parlato de L’Isola dei Famosi ed ha rivelato chi sono i suoi naufraghi preferiti.

Nella lista dei suoi fav ci sono Vera Gemma “che darà soddisfazioni”, Angela Melillo “perché ha un carattere niente male”, Drusilla Gucci “con le sue ossa” e Akash Kumar “perché ci regalerà dei bei siparietti con Tommaso”; ma anche Roberto Ciufoli “per le sue perle” e Fariba Tehrani “ce la metterà tutta”.

La Orlando ha poi dato un voto al suo amico Tommaso Zorzi, opinionista dell’edizione:

“Su Tommaso Zorzi ovviamente le aspettative erano molto alte ma non le ha deluse assolutamente, sembrava una persona navigata. Stava seduto accanto a Iva Zanicchi, uno dei mostri sacri della televisione italiana e lui non ha sfigurato per niente: intelligente, ironico, elegante e con la battuta sempre pronta per creare dinamiche”.