Da quando Zorzi è stato annunciato come opinionista de L’Isola dei Famosi circola insistentemente un rumor che vorrebbe Stefania Orlando ospite nel reality. Onestamente a me è sempre parso improbabile, visto che Ilary ha al suo fianco già tre opinionisti e lo studio è parecchio affollato. L’ex gieffina aveva ammesso che le sarebbe piaciuto essere nuovamente accanto a Tommaso e per questo i colleghi di Superguida Tv hanno chiesto alla conduttrice se queste voci sono fondate e se quindi la vedremo ancora a Canale 5 in prima serata.

“Io come ospite a L’Isola con Tommy? Veramente non lo so ed è ancora tutto da vedere. Io avevo dichiarato che probabilmente sarei stata ospite ma per il momento non c’è nulla di concreto”.

Su un possibile futuro da opinionista ( al GF Vip o Uomini e Donne) la Orlando frena gli entusiasmi dei fan: “Mi cogli impreparata (ride). Non ho mai fatto l’opinionista in tv e non so se potrei essere adatta a ricoprire un ruolo del genere“.

Non posso essere dei vostri stasera ma vi leggo! Tenetemi aggiornata #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/H3p5XTkic0 — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 18, 2021

Stefania Orlando sulla sua partecipazione al GF Vip.

“E’ un riscatto a livello umano. Molte persone non mi conoscevano e ora, nel bene e nel male, hanno avuto l’opportunità di conoscermi meglio. Mi auguro che questo consenso da parte del pubblico ci possa essere anche da parte degli addetti ai lavori e che ci possa essere un riscatto a livello televisivo. Io ho partecipato al Grande Fratello Vip per farmi conoscere e mi sono voluta regalare un’esperienza nuova, completamente diversa da quello che avevo fatto fino ad adesso. Se da questa poi possono venire fuori delle opportunità professionali ne sono felice”.