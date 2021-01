Pierpaolo Pretelli potrebbe non bastare più a Giulia Salemi. I due limonano 24 ore su 24, ma a quanto pare l’influencer power ha puntato anche un’altra persona all’interno della casa. Ieri pomeriggio durante un momento di relax la gieffina ha raggiunto Stefania Orlando e le ha fatto una confessione davvero particolare. La Salemi ha detto di aver voglia di baciare la sua coinquilina, perché la trova bella e sensuale.

“Ma sai che io ogni tanto faccio dei pensieri strani su di te? Non lo so bene, però mi piace guardarti. Sei bella, sei anche sexy. Cosa mi salta in mente? Ho anche voglia di baciarti.

Stefania Orlando spiazzata dalla rivelazione choc ha risposto con garbo: “Ah, grazie. Vabbè. Come devo fare con te? Diciamo che sei affettuosa, molto affettuosa“.

Ma quali Dayane e Rosalinda, le Rosmello ormai sono acqua passata, la vera ship in salsa lesbo è quella tra Giuliona e Stefania!



“Siamo uscite dalla palestra e una volta in macchina lei si è accorta che non c’era benzina. Ha fermato due ragazzi per chiedere di aiutarci e poi mi ha indicata ‘guardatela, la riconoscete? Lei è Giulia Salemi!’ Io volevo nascondermi dalla vergogna, poi doppiamente umiliante perché questi non sapevano chi cavolo fossi. Quindi mia madre ha iniziato a dire ‘è famosa, ha fatto il Grande Fratello Vip, Pechino Express, Miss Italia e tante cose nel mondo dello spettacolo’.