Samanthe De Grenet tra le tante cattiverie dette alle spalle di Stefania Orlando, ha anche usato la parola ‘psicopatica‘. Ieri sera armata di megafono una fan della cantante ha avvisato la gieffina: “Stefania stai attenta. Samantha ha detto che sei una psicopatica. Subito una squalifica“.

Stefania Orlando ha parlato con la De Grenet che però ha detto di non ricordare di aver usato quel termine: “Ma ti offendi perché ho detto a Tommy che la sua amica è una pazza? Ma smettila. Psicopatica? Effettivamente non so se questo l’ho detto o meno”.

Dopo un confronto che si è trasformato in una vivace discussione, Samantha si è alzata per andarsene in giardino, ma la coinquilina l’ha seguita ed ha messo un punto al battibecco.

“Dirmi che sono pazza e psicopatica è un’offesa. Invece io ti ho detto che sei entrata a gamba tesa, questa è un’opinione, è diverso. Se dico che entri a gamba tesa non ti offendo, se tu dici che sono psicopatica mi stai offendendo. Non chiedere opinioni agli altri per metterli in difficoltà. Stiamo parlando io e te, tu non reggi il discorso e te ne vai, perché vuoi avere sempre ragione. La cresta la devi abbassare un pochino, capito tesoro? Io non vado in giro ad offenderti. Detto questo non mi destabilizzi, anzi mi hai dato un po’ di sale. Poi non cercare conforto negli altri, vedi la differenza? Io non chiedo agli altri”.

Che sia per una squalifica o per il televoto, è ormai certo che la nuova arrivata lunedì prossimo lascerà la casa del GF Vip. Ciao Samy, salutaci Maty.

Stefania Orlando zittisce Samantha De Grenet.