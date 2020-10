Tommaso Zorzi è sempre più vicino a Francesco Oppini, che in questi giorni sta cercando di far integrare l’amico con il resto della ‘stanza arancione’ (il club ‘Angelo Santo‘). Stefania Orlando ieri sera ha pianto proprio per questo motivo ed ha confessato a Maria Teresa Ruta di essere combattuta, perché se da una parte è felice per l’influencer che finalmente ha un gruppo di ragazzi giovani con lui, dall’altra lo sente sempre più distante da lei. La conduttrice ha anche detto di aver paura che il suo bff prenda un palo con Oppini, visto che la sua cotta ormai è chiara a tutti.

“Sto così per Tommy. Secondo tee devo parlarci? […] Sono contenta se lui è felice ed ha trovato un amico qui dentro. Tu lo sai per me è come un figlio. Io, anzi, sono felicissima per lui. Per questo non gli ho parlato, perché non voglio limitarlo. A volte basta anche solo un abbraccio. Ho tifato tanto per l’amicizia tra Francesco e Tommaso. […] Ho solo il timore che poi non finisca bene per lui. Comunque non gli dirò nulla, è giusto che faccia le sue esperienze, tanto sono certa che ho comunque un posto nel suo cuore”.

Il “non dico nulla a Tommy” è durato appena 30 minuti, perché quando il 25enne è arrivato a letto, la Orlando non si è trattenuta: “Tesoro io domani devo parlarti e dirti una cosa perché non ce la faccio più“. Zorzi ha cercato di avere un’anticipazione, ma Stefania non ha voluto fare spoiler.

Stefania è l’amica protettiva, amorevole e anche un po’ gelosa che tutti noi vorremmo.



Lo sfogo di Stefania Orlando con Maria Teresa Ruta.

