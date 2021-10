Stefania Orlando dopo essere stata Lady Gaga e Donatella Rettore ha vestito i panni di Anna Oxa nella nuova puntata di Tale e Quale Show.

La conduttrice si è esibita sulle note di Ti Lascerò, brano con cui Anna Oxa ha vinto il Festival di Sanremo nel 1989 insieme a Fausto Leali. Per questo motivo Stefania Orlando ha avuto il piacere e l’onore di duettare proprio con Fausto Leali, con cui solo un anno fa ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip.

Considerando la presenza in studio anche di Pierpaolo Pretelli, Cristiano Malgioglio ed Alba Parietti è stato un tuffo nel #GFVip5.

Stefania Orlando è Anna Oxa a Tale e Quale Show

STEFANIA ORLANDO MA SEI PERFETTA IMPECCABILE SONO SENZA PAROLEEE #taleequaleshow pic.twitter.com/t3a7Qjuglt — bias ✃ (@biasbowie02) October 8, 2021

Una performance oggettivamente difficile che l’ha fatta classificare sesta. Lo stesso Cristiano Malgioglio – sua amica – l’ha criticata: “Beh, Anna Oxa ha una voce pazzesca ed ha una grande grinta. Quando canta è come se avesse due campane in gola. La mia amica Stefania ha due campanelli, come quelli di casa mia. Suonano bene, ma lei ha stonato un pochettino. Io ho un orecchio pazzesco, lo volete capire, o no?“.