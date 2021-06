Stefania Orlando è una vera alleata della comunità LGBTQ e l’ha dimostrato ancora una volta sabato sera. La presentatrice è stata ospite al Padova Pride Village, dove si è schierata a favore del DDL Zan.

“Per me è importante essere qui, ma devo fare delle precisazioni. Io oggi sono qui, ma io sono con voi da anni, lo sapete, marcio con voi da anni per le vostre battaglie, per i vostri diritti che sono anche i nostri.

Perché certe battaglie sono di tutte le persone di buon senso che vogliono vivere in un paese civile, in un paese in cui possiamo essere noi stessi, dove possiamo amare chi vogliamo senza la paura di essere giudicati, offesi, o ancor peggio, aggrediti.

Quindi sono le battaglie di tutti, questo è da sottolineare. Sono anni, già dai tempi del disegno di legge Cirinnà per le unioni civili, e adesso speriamo che anche il DDL Zan possa diventare realtà”.

Un applauso alla regina di Babilonia.

Il discorso di Stefania Orlando al Pride di Padova 🏳️‍🌈❤️ #Pride2021 pic.twitter.com/Q7SvXiAfsD — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) June 27, 2021

Stefania Orlando: il post su Instagram per il Pride.

“Mi è sempre piaciuto stare in mezzo alle persone, quelle vere che non si nascondono dietro una maschera, che sono fiere di essere come sono senza bisogno di fingersi migliori o di omologarsi alle convenzioni sociali o al finto perbenismo solo per essere accettate. Sono gli ipocriti che devono essere smascherati, le persone vere non hanno nulla da nascondere e nulla di cui vergognarsi. C’è un orgoglio dentro ognuno di noi, l’orgoglio di non accettare nessun compromesso che possa vietarci di essere come siamo! Senza se e senza ma, siamo FA VO LO SI”.

Buongiorno a tutt*, stasera vi aspetto al Padova Pride Village, madrina del Pride month, sempre dalla parte giusta 🌈 #Pride2021 #pride #padovapride #DDLZan pic.twitter.com/WmOQ1KNWAG — Stefania Orlando (@stefyorlando) June 26, 2021

Una vera alleata LGBT.

Stefania Orlando non è “un’amica dell’ultim’ora”, da almeno 15 anni si batte per i diritti delle persone LGBTQ. La conduttrice è stata presente a diversi Pride ed anche ad un flash mob nel 2013 in favore dei matrimoni omosessuali. In un modo pieno di ‘icone gay’, che al massimo ci dicono quanto siamo sensibili e carini, ricordiamoci anche di chi come Stefania si è sempre espresso in nostro favore anche quando non conveniva farlo.