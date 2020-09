Stefania Orlando lunedì pomeriggio ha commentato con Tommaso Zorzi le risposte che usano spesso i concorrenti dei reality accusati di omofobia.

“Io mi sono rotta di quelli che appena additati come omofobi tirano fuori presunti amici gay. Sbandierano queste amicizie come se li discolpassero dalle schifezze che dicono. Se qualcuno mi dice che sono omofoba io mi arrabbio e rispondo ‘ma come ca…volo ti permetti di insultarmi così?!’. Essere omofobi fa così schifo che è un’offesa e non puoi tirare fuori la carta degli amici omosessuali, anche se uno li ha davvero”.

Senza nemmeno farlo apposta, a 24 ore dal discorso della conduttrice, ieri Franceska Pepe ha iniziato a dire che Tommaso le avrebbe dato velatamente dell’omofoba. La nostra Miss Europa per identificazione personale per allontanare ogni dubbio ha detto: “Che poi come faccio ad essere omofoba che ho la migliore amica lesbica?”

Stefania Orlando ha aspettato qualche secondo e poi è partita all’attacco: “No questa frase però no. Sai perché? Io credo anche che tu abbia la migliore amica lesbica, ma si usa come scusa. ‘I gay sono i miei amici, ho tanti amici gay’. Queste frasi danno ancora più fastidio. Il mondo si divide in persone per bene e persone meno per bene. L’orientamento sessuale è un dettaglio, così come io sono bionda e tu sei mora“.

Stefy fata madrina rainbow!

Stefania Orlando bacchetta Franceska con la K, il filmato.