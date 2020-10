Lo scorso sabato Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci si sono scontrate duramente perché l’ex signora Briatore ha dato della pettegola alla coinquilina.

Oggi la badessa Elisabetta ha criticato Tommaso Zorzi per la nomination ricevuta dall’influencer: “Devo capire il perché della nomination per il mio rapporto con Pierpaolo. A me non mi sembrava una motivazione da nomination. Arrivare a nominarmi perché tu la mia roba con Pierpaolo non la trovi chiara e poi passano gli aerei, mi è parsa strana come nomination“.

Zorzi ha dato le sue spiegazioni e poi è intervenuta anche Stefania Orlando, che ha fatto scoppiare una meravigliosa catfight con la Gregoraci: “Anche tu hai fatto nomination con motivazioni strane. […] Ma finiscila, non ti sentire colpevolizzata o attaccata. Non ti sentire migliore perché magari non parli. Mi hai dato del prezzemolo della pettegola, mi dici che sto sempre in mezzo a tutto. Sembra sempre che io faccia le cose male e tu sia la santa. A me passa questo concetto e tu metti sempre un muro e non guardi mai negli occhi. Io non mi invento nulla, prendo atto di quello che dici. Sei tu che mi accusi di stare sempre in mezzo alle cose, però poi non ti prendi la responsabilità di quello che dici. Tu hai detto ‘perché sparlate’. Tu non vuoi dire nulla? Uno si chiede ‘che sei venuta a fare al Grande Fratello tu?’. Se succede qualcosa io ne parlo e ne ho tutto il diritto“.

In realtà anche Elisabetta s-parla, ma non lo fa in faccia ai diretti interessati. Ricordiamoci quando è andata a consolare Tommaso che voleva abbandonare la casa, per poi dire 24 ore dopo che il ragazzo “fa le sceneggiate”.

Sempre più team Orando!

Il video della litigata tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci.