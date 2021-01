Stefania Orlando e Tommaso Zorzi avevano accarezzato l’idea di lasciare il GF Vip nella puntata di ieri. I due gieffini c’hanno ripensato, ma solo a metà, perché pare che vogliano comunque abbandonare la casa di Cinecittà prima della finale. Dal prossimo 8 febbrai infatti i concorrenti saranno liberi di varcare la porta rossa senza pagare penali.

Zorzi confidandosi con Maria Teresa Ruta ha detto: “Guarda che Francesco mi ha detto che mi supporta anche se esco. Mia mamma mi ha detto la stessa cosa. Cosa significa? Che io l’8 me ne vado. Mi vivrei meglio anche queste due settimane. Anche mia mamma mi ha detto ‘esci quando vuoi’. Per me arrivato fino all’otto febbraio e arrivarci bene è una vincita. […] Non so cosa potrebbero avermi voluto dire Francy e mia madre, però sto riflettendo. Diciamo che per ripetermi che mi supporteranno se esco significa che sotto c’è dell’altro. Forse che fuori non sto andando bene? Magari altre cose? Adesso penso a vivermi bene i giorni che resto“.

Tommaso si è anche confidato con Stefania Orlando, che ha detto di essere d’accordo con lui: “Per l’uscita dell’otto? Io pure. Visto poi anche l’esito del televoto. Il parare del pubblico c’è stato”.

Sono quasi convinto che gli autori riusciranno a far cambiare idea ai due vipponi, ma è anche vero che una loro uscita a due passi dal traguardo sarebbe un colpo di scena choc.



Tommaso e Stefania Orlando pianificano la loro uscita dal GF Vip.