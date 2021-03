Samantha De Grenet ospite a Live Non è la d’Urso ha dichiarato di non avere mai detto a Stefania Orlando ‘ti uccido’ durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip: (“Io non mi sono mai permessa di dire a Stefania Orlando ‘ti uccido’”).

La dichiarazione della De Grenet dalla d’Urso e la frase incriminata pronunciata al GF Vip “io la uccido” sono state oggi montate in un’unica clip da un utente su Twitter, che Stefania Orlando – condividendola – ha così commentato: “Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa!“.

Il post non è però piaciuto a Samantha De Grenet che ha contro-replicato su Instagram:

“Cara Stefania Orlando mettere sulle tue storie un video che non rappresenta la realtà dei fatti, che tu peraltro conosci bene, per alimentare odio da parte di alcuni nei miei riguardi, non ti fa onore! Uno sfogo con un’amica è cosa molto diversa da una minaccia. Dentro la casa era stato tutto chiarito fino a farci entrambe le proprie scuse per parole dette l’una nei confronti dell’altra. Cosa devo pensare ora? Che hai recitato? Io non sono certamente perfetta, ma non lo sei neanche tu. Non siamo amiche, ma ti conosco da anni…”