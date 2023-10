Stefania Orlando e Samantha De Grenet elogiano la stessa concorrente del Grande Fratello

Stefania Orlando e Samantha De Grenet hanno partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello Vip ma non sono mai andate d’accordo. Anzi. Durante una lite per delle teglie da forno la showgirl ha pure dato della ‘psicopatica’ alla conduttrice.

“Dirmi che sono pazza e psicopatica è un’offesa. Invece io ti ho detto che sei entrata a gamba tesa, questa è un’opinione, è diverso. Se dico che entri a gamba tesa non ti offendo, se tu dici che sono psicopatica mi stai offendendo“, la perfetta risposta di Stefania Orlando.

Samantha De Grenet, scoppia la lite con Stefania Orlando: “Psicopatica. Ti è caduta la corona!” https://t.co/2Hc2NmPYIz #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 22, 2020

A distanza di tre anni le due ora si trovano d’accordo su una cosa: entrambe apprezzano Beatrice Luzzi del Grande Fratello.

“Beatrice è troppo oltre” ha scritto Stefania Orlando su Twitter; “Chi potrebbe vincere questo Grande Fratello? Secondo me Beatrice Luzzi, sarebbe fantastico. Finalmente una che non è proprio tenera tenera, che dice le cose come stanno, che non ha problemi nel sentire il giudizio degli altri e va avanti per la sua strada. Sarebbe scontato se vincesse la montanara…Giselda Torresan“, ha dichiarato invece Samantha De Grenet a Casa Chi.

Nemiche nella vita, ma unite nel supporto della Luzzi.