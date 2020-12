A Patrizia De Blanck non è proprio andata giù la nomination di Stefania Orlando che ha portato alla sua eliminazione e durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ne ha approfittato per dirgliene quattro.

“La mia opinione su Stefania? Che è una grossa falsona. Si è fatta promettere di non essere votata e poi mi nomina”. Poi, rivolgendosi direttamente alla gieffina, la De Blanck ha aggiunto: “Sei bugiarda e falsa, Stefania stai zitta! Sei pure bugiarda, non sei solo falsa: sei falsa e bugiarda. Aggiungo al falso, pure il bugiardo. E mi mandi pure il marito a farmi dire ‘poverina non farla piangere’, ma stai zitta, bugiarda!”.

Una tarantella di offese culminata con una frase che in queste ore è finita nel mirino di Twitter. Secondo alcuni tweet, infatti, sembrerebbe che la Contessa abbia dato della poco di buono alla Orlando.

“Ce l’ho con lei perché è una falsa, un’ipocrita, una bugiarda e pure p***a”: sarebbe questa la frase udita, anche se io personalmente in diretta televisiva avevo capito “Ce l’ho con lei perché è una falsa, un’ipocrita, una bugiarda e mi ha pure votato”.

Ovviamente, fra l’offesa sessista ed il participio passato di votare ce ne passa, ma l’audio è effettivamente disturbato. Solo una persona nelle sue sedi opportune può risolvere questo giallo.



Stefania Orlando offesa da Patrizia De Blanck? Il video incriminato:

Raga niente, ME LO HANNO TOLTO DI NIOVO. lo rimetto per l’ultima volta ma non capisco cosa succeda. Se mi sveglio domattina e lo avranno eliminato di nuovo mi arrendo. Nono sono esperta di Twitter non sto più capendo niente. Video contessa: #GFVIP pic.twitter.com/Fd8qcoNCmJ — ✨🐍 La Vipera con il Lendormin 🐍✨ (@VFriccicarella) December 8, 2020