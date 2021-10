Stefania Orlando ha imitato Cher nella puntata andata in onda ieri sera di Tale e Quale Show, conquistando il sesto posto della classifica con Strong Enough.

E si balla qui a #taleequaleshow ! @stefyorlando si trasforma in @cher ! Ha cantato bene? 💃🏻 #taleequaleshow pic.twitter.com/26ExcyMx7s

Ovviamente Stefania ha conquistato tutti.. tranne la zia Malgy, che l’ha prima lisciata (“sei stata molto intonata“) per poi colpirla: “Non avevi neanche la C di Cher“.

“Io sono affezionato a questa grande artista, mi ha accompagnata durante tutta la mia vita: nella buona e nella cattiva sorte. La conosco molto bene Cher e Stefania Orlando è stata molto intonata. Tuttavia non è stata Strong. Strong con la G. Ma di Cher non aveva neanche la C. Ma è stata brava”.