Dopo aver passato due settimane a dire di tutto su Rosalinda, Dayane Mello è tornata sui suoi passi e adesso le Rosmello si sono riunite. Stesso discorso con Giulia Salemi, per settimane l’ha fatta nera (facendola piangere) e da 2/3 giorni sono bff. Nel mirino della bella brasiliana adesso c’è la povera Stefania Orlando. Stamani mentre parlava con Zenga, la Mello ha detto che Tommaso Zorzi e Stefania hanno un rapporto malato.

“Quella donna si è messa vicino a Tommaso. Tutte le persone che hanno cercato di creare un legame con Tommaso, non ci sono riusciti. Lei non è stata mai espansiva di lasciar entrare altri con lui. Sai cos’è una relazione malata?! Sembra una malattia tutto ciò. A me sembra una roba allucinante. Lei è una donna di 50 anni. Che gelosia ha? Lascia lui libero di creare i suoi affetti e di fare le cose da solo e basta. Lo influenza in tutte le cose, perché?”.

Dayane: “Tutti i legami che le persone più grandi hanno cercato di creare con Tommaso sono stati distrutti per Stefania. È una relazione malata. È una donna di 50 anni. Lascialo fare da solo, sei sempre intorno a lui influenzandolo” #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/hXdm7cMtY5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 13, 2021

Stefania Orlando contro Dayane Mello.

“Dayane metteva in guardia Maria Teresa da noi due. Capisci? Quando lei su Rosalinda ne ha dette di tutti i colori. Diceva di tutto su Pierpaolo e Giulia e adesso ha cambiato idea. Se è lecito per lei, perché gli altri se lo fanno è strategia?”

Tommaso su Dayane: “Ha preso da parte MTR per metterla in guardia da noi 2. Le ho dato pure Gilda in un momento di dolore… e poi la mette in guardia su di me e le dice della nomination? Sei una stronza” #sovip #gfvip #tzvip pic.twitter.com/9DZSOOkF59 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 13, 2021

Stefania su Dayane: “Ma se è lecito per lei cambiare idea perchè se lo fanno gli altri è strategia?” #sovip #gfvip #tzvip pic.twitter.com/Sbf0lN5LJ9 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 13, 2021

Dayane Mello contro Giulia Salemi: “Sei una malata di fama”.

Le frasi che Dayane ha detto contro Giulia il 25 settembre (prima che la Salemi entrasse al GF Vip 5).