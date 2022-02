Lorenzo Amoruso ieri sera ha pubblicato un tweet davvero strano sulla sua compagna, Manila Nazzaro: “Io mi sono innamorato di una persona molto forte e decisa, che non ha mai accettato un solo sopruso. Però oggi io non la riconosco più. Probabilmente io mi sono sbagliato, quindi prendo il mio tempo per pensare“. Tra i tanti commenti, stamani anche Stefania Orlando ha detto la sua: “Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna!! Alex Belli insegna“.

E brava Istefania, diciamo che ha scritto quello che un po’ pensiamo tutti in questo momento. Perché a meno che non sia uno scherzo de Le Iene o un hacker, c’è qualcosa di strano. Un messaggio del genere potevamo aspettarcelo dal fidanzato misterioso (in stile Mark Caltagirone) di Soleil Sorge, ma non certo da Lorenzo, che ha sempre difeso Manila e con lei è uscito innamoratissimo anche da Temptation Island Vip.

arco, frecce ed armerie gentilmente lanciate da Stefania Orlando. 🐍🐍🐍#gfvip pic.twitter.com/0euFlceKDU — BadgalVale (@badgalvale) February 8, 2022

Stefania, insegna a questi quattro morti di fama come si fa realmente un Gf #gfvip pic.twitter.com/cx0jAuKkHQ — Roberta🌶 (@Ro_blonde) February 8, 2022

