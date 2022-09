Stefania Orlando contro i gieffini che deridono Marco Bellavia per i suoi problemi

La situazione nella casa del GF Vip sta degenerando, nonostante il rimprovero di Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, i gieffini continuano ad isolare e deridere Marco Bellavia. Gegia, Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi, Pamela Prati, sono in molti ad aver usato parole orrende contro il vippone. La Prati ieri notte ha addirittura detto che Marco ‘le fa paura’. Sul caso si è espressa anche un’ex gieffina, Stefania Orlando.

Stefania Orlando: “I talenti umani spesso più rari di quelli artistici”.

La conduttrice e cantante su Twitter ha scritto che se fosse stata nella casa del Grande Fratello Vip le sarebbe piaciuto stare vicino a Marco per ascoltarlo. Non è mancata una bella shade finale per i vipponi che stanno insultando Bellavia.

“Sto guardando dei video su Marco Bellavia al GF Vip e mi sarebbe piaciuto essere lì per ascoltarlo e, nel mio piccolo, cercare di aiutarlo a stare meglio. – ha scritto Stefania Orlando – Al Grande Fratello si dovrebbero mostrare i talenti umani, ma a volte sono più rari di quelli artistici!”

Marco bellavia: gli attacchi dei gieffini.

Gegia: “Quello è matto, pazzo, è un malato”. Patrizia: “Se sta male non doveva venire al GF ma se ne doveva stare a casa. Qui mica guarisce, finisce di impazzire. Se sta così va in psichiatria”. Elenoire: “Lui è scemo non ignorante. Dovrebbe stare alla neurodeliri”. Charlie: “Non voglio ascoltarti zitto basta mica sono uno psicologo. Per chi mi hai scambiato? Vai a parlare con gli psicologi e ricorda che qui sei per giocare non per raccontare le tue cose”. Cristina: Esaurito non ci sta con la testa”. “Ginevra: “Non sta bene quello. Sì è stupido e fa battute di M”.