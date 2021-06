Dopo Tommaso Zorzi un altro volto del GF Vip 5 ha detto addio (o forse arrivederci) a Twitter. Se l’opinionista de L’Isola dei Famosi si è limitato a cancellare l’app del noto social, Stefania Orlando ha proprio disattivato il suo profilo ufficiale. Su diversi siti è circolata una fantasiosa spiegazione, secondo la quale sarebbe tutta colpa di alcuni fan di Dayane Mello, ma la conduttrice ha subito smentito.

“Quello che è successo di recente è davvero assurdo: Stefania Orlando ha salutato i suoi amici su Twitter e ha disattivato il profilo, affermando che stava diventando tutto molto pesante. I suoi fans hanno cercato di analizzare la situazione e capire cosa possa aver spinto la showgirl a lasciare i social, ed è probabile che c’entrino i fans di Dayane Mello. – ha ripostato Yes Life – Infatti, qualche giorno fa, è morta la mamma di Dayane e Stefania le ha fatto le sue condoglianze. Considerati i rapporti che c’erano nella casa, le fans della modella hanno dato dell’ipocrita a Stefania”.

La smentita di Stefania Orlando.

L’ex gieffina ha voluto spiegare che ha lasciato Twitter per motivi personali ed ha precisato che i fan di Dayane Mello non c’entrano nulla.

“Il motivo per cui ho disattivato Twitter è del tutto personale e lontano da ciò che hanno scritto in questo articolo. Non prendiamocela con chi non c’entra nulla”.

E la regina di Babilonia non ha tutti i torti. L’aria che ultimamente si respira su Twitter è tossica, ci sono centinaia di utenti che si nutrono di polemiche create sul nulla e vomitano sentenze e offese, utilizzando spesso metodi bislacchi per insultare e diffamare personaggi più o meno noti pensando di non farsi trovare (scrivendo ad esempio ‘Stef4n14 0rl4nd0’ al posto di ‘Stefania Orlando’).

Nonostante la sua assenza su Twitter dobbiamo ancora di piu mandare in tendenza #StefaniaOrlando a #lavitaindiretta e farle sentire il nostro affetto — nicole_mari ❣🍭🍬🌈🍦 (@nicole__mari) May 31, 2021