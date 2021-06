Stefania Orlando, Bandolero: la nuova canzone della showgirl per l’estate pronta conquistare le classifiche.

Nella sfida per il miglior tormentone estivo si iscrive con pieno diritto anche Stefania Orlando. La nota showgirl, reduce dal successo nella casa del Grande Fratello Vip, ha scelto di tornare nel mondo della musica con un brano destinato a farci ballare nei prossimi mesi. S’intitola Bandolero, e già dal ritornello promette grande divertimento: “Mentre aspetto un invito arriva un altro mojito, sotto un cielo straniero, prendimi Bandolero!“.

Stefania Orlando, Bandolero: il nuovo brano della showgirl

L’annuncio di questo nuovo pezzo è stato dato dalla stessa Orlando con un annuncio su Instagram insieme al marito Simone Gianlorenzo, che nell’occasione le ha fatto da chitarrista, il suo “bandolero”. Il pezzo, pubblicato negli scorsi giorni, in poche ore ha raggiunto la 39esima posizione su iTunes. Sarà questo il brano rivale di Mille di Fedez, lauro e Orietta Berti?

Stefania Orlando

Non si tratta della prima canzone di Stefania, che già nel 2020 aveva lanciato Babilonia, una canzone in grado di diventare una hit tra i suoi fan. Nel 2021 ha quindi scelto di riprovarci, annunciando questo suo ritorno così: “Unica cosa certa: sarà impossibile non muovere il bacino. Io vi ho avvisati“.

Stefania Orlando cantante: la carriera dell’artista

Conosciuta da tutti come personaggio televisivo, Stefania è da anni anche una cantautrice. Ha debuttato con Sotto la luna del 2007, ma all’attivo ha anche un vero e proprio album, Su e giù, pubblicato nel 2009. Negli ultimi hanni ha però preferito dedicarsi ad altre attività, e in particolare ha scelto di diventare una delle regine delle estati, rivaleggiando con le varie Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini e Baby K. Così, nel 2021 ha risposto a Pistolero con Bandolero. Saprà guadagnarsi lo scettro più ambito? Intanto, godiamoci il video della sua hit dello scorso anno, Babilonia: