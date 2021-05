Proprio come avevano annunciato da giorni, ieri sera Pio e Amedeo per l’ultima puntata di Felicissima Sera hanno cercato di sdoganare l’uso di parole come n***o e fr***o. Le intenzioni erano buone, i due comici sicuramente non sono razzisti e nemmeno omofobi, con il loro siparietto volevano cercare di lanciare un bel messaggio, ma il tentativo a mio parere è fallito. Stefania Orlando in poche parole ha spiegato perché Pio e Amedeo hanno fatto uno scivolone.

“Ma cosa ne sanno gli uomini bianchi del disagio che possono provare gli uomini neri nell’essere chiamati n***i, e che ne sanno gli uomini eterosessuali del disagio che provano gli uomini omosessuali nell’essere chiamati f***i?”

Che dire, la regina di Babilonia ha perfettamente ragione!

Ma cosa ne sanno gli uomini bianchi del disagio che possono provare gli uomini neri nell’essere chiamati n***i, e che ne sanno gli uomini eterosessuali del disagio che provano gli uomini omosessuali nell’essere chiamati f***i? — Stefania Orlando (@stefyorlando) May 1, 2021

Cosa possono saperne Pio e Amedeo di quello che proviamo quando a scuola veniamo emarginati ed etichettati come ‘fr**i’? Cosa ne sanno dei ragazzini che vengono cacciati di casa dai genitori che li chiamano ‘f***i’? Sanno che un’aggressione verbale omofoba potrebbe trasformarsi in fisica se la vittima reagisse con risate? Iniziamo invece a seppellire certi termini e a condannare chi li usa (a me non piace nemmeno quando escono dalla bocca di persone della comunità LGBT).

Non solo Stefania Orlando, ma anche moltissimi altri utenti hanno criticato lo sketch di Pio e Amedeo.

Secondo Pio e Amedeo non sia mai si dovesse bestemmiare, però si alla n word e f word tanto bisogna reagire con una risata. E c’è ancora qualcuno che li elogia come “comici”. — 24 anni di sfighe (@Scorpioneee96) May 1, 2021

Pio e Amedeo: “Elencheremo le parole che non si possono più dire in tv come “fr*ci”. Perché la cattiveria non è nella lingua ma nelle intenzioni”. Le intenzioni: pic.twitter.com/3aj0dO8VhI — radio_zek (@radio_zek) April 30, 2021

Io a Pio e Amedeo e tutti quelli che li difendono vorrei ricordare questo discorso di Tiziano Ferro che voi stessi al tempo avete applaudito. “LE PAROLE HANNO UN PESO” pic.twitter.com/yB4PaOb27m — ℎ ℎ (@guestofworld_) May 1, 2021

se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire – fidatevi – siete parte del problema. — Stefano Guerrera (@StefanoGuerrera) May 1, 2021

Chissà perché due uomini bianchi etero quali Pio e Amedeo si sentono in dovere di stigmatizzare il politically correct in televisione dall’alto del loro ruolo privilegiato senza un interlocutore LGBTQ+, donna o nero e sentenziare su cosa sia giusto o sbagliato dire — So’ Sheila (@ironmanolan) April 30, 2021

Stefania Orlando: il video di Babilonia.