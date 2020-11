Dopo Omologazione, Favola, Legami al Letto e Prima di Lunedì, oggi è uscito un nuovo singolo di Stefania Orlando, Babilonia. La conduttrice e il suo team hanno giustamente deciso di lanciare il pezzo mentre lei è nella casa del GF Vip, così da godere in pieno di questa ulteriore ondata di popolarità.

Stranamente estiva anche se è uscita quasi in inverno, adorabilmente trash e tutta da ballare, non saprei descrivere altrimenti Babilonia…



Per i fan dell’ultim’ora, ripropongo anche un classicone di Stefania Orlando…