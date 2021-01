Dopo mesi di silenzio, ieri sera Andrea Roncato è stato ospite a Live Non è la d’Urso per parlare di Stefania Orlando. Il conduttore (che in un’intervista di settembre ha rivelato che non avrebbe guardato il GF) ha detto che il vero motivo della fine del suo matrimonio con la gieffina è dovuto al fatto che lei si era innamorata di un altro.

“Due anni è durato il matrimonio, poi ha preso e se n’è andata. Io avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Anche se alla fine poteva anche bruciarmi questa storia. Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente. Aveva un altro lei, non c’è niente di male dai. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno. Comunque è vero che non sono stato un bravo marito, quindi questo l’avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, ho le spalle larghe e mi prendo la responsabilità”.

Stefania Orlando in un’intervista rilasciata poco prima di entrare al GF Vip si era rifiutata di dare dettagli sulla fine del suo matrimonio con Roncato. Qualcosa mi dice che dopo queste dichiarazioni di Andrea, la concorrente del GF Vip cambierà idea una volta uscita dalla casa di Cinecittà.

Andrea Roncato parla di Stefania Orlando a Live Non è la d’Urso: il filmato.