Ogni volta che Stefania Nobile e Wanna Marchi fanno il loro comeback in tv lasciano il segno ed hanno intenzione di farlo anche questa volta. Madre e figlia stanno per realizzare un’impresa titanica. Da domani alle 22:30 sul canale digitale 163 GO TV, sulla piattaforma streaming “Atena tv” e su Instagram Stefania Nobile e Wanna Marchi saranno in diretta per ben 100 ore! Durante la trasmissione interverranno personaggi di ogni tipo, ma anche persone comuni interessate a far parte di questo tentativo di entrare nel Guinness World Record.

“Non vedo l’ora ragazzi, odio questa attesa. Noi siamo carichissime, saremmo partite anche adesso. Quello che ci apprestiamo a fare è una cosa mai fatta. Una cosa forte, tanta roba. Stiamo per battere un record ed entreremo nel Guinness dei primati. Saremo in diretta ininterrottamente per più di 100 ore da domani dalle 10 e mezzo di sera in poi. Potrete partecipare tutti, indistintamente, parleremo di qualsiasi cosa. Quattro giorni di live qui da Cinisello Balsamo. Dormiremo proprio da andare a letto no. Ogni tanto magari appoggeremo la testa. Il concetto dormire non è previsto. Ho previsto di fare il test anti droga, perché è la prima cosa che insinuerebbero. Magari direbbero che mi drogo per non dormire. Non ho mai usato nulla di tutto questo. Non ne ho bisogno sono pazza di mio”.

Pronti a seguirle?



Stefania Nobile e Wanna Marchi: 101 ore di maratona televisiva mai realizzata da nessuno in nessun paese del mondo.