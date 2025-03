Stefania Nobile arrestata a Milano, figlia di Wanna Marchi in manette con l’ex compagno per droga e prostituzione.

Stefania Nobile, figlia di Wanda Marchi, è stata arrestata insieme all’ex compagno Davide Lacerenza per vari reati, tra cui autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché detenzione e spaccio di droga. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Il locale notturno La Gintoneria, situato in via Napo Torriani, è stato inoltre sottoposto a sequestro.

Le indagini, coordinate dalla procura, hanno rivelato che Davide Lacerenza, con l’aiuto di Stefania Nobile e di un collaboratore, Davide Ariganello, gestiva un’attività che oltre alla somministrazione di alimenti e bevande pregiate, offriva ai clienti anche sostanze stupefacenti e la possibilità di usufruire di prestazioni sessuali fornite da escort. Gli inquirenti hanno accertato che tali attività generavano profitti illeciti, successivamente riciclati attraverso il locale.

Le accuse nei confronti di Nobile e Lacerenza evidenziano un coinvolgimento in un giro di affari illegali, sfruttando la prostituzione e il traffico di droga per guadagni personali. Questo episodio sottolinea l’importanza delle indagini approfondite condotte dalle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni di criminalità organizzata legati alla prostituzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro il crimine economico e il riciclaggio di denaro sporco, settori in cui le autorità stanno intensificando i controlli e le azioni correttive.