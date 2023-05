Stefania Caroli sul ritiro del marito Paolo Noise: “Cosa gravissima”

Ieri sera Paolo Noise si è ritirato da L’Isola dei Famosi per problemi fisici e oggi Stefania Caroli – sua moglie – gli è volata incontro per raggiungerlo in Messico e per fare con lui metà viaggio di ritorno.

“Mi sono spaventata tantissimo ma l’importante è che adesso stia bene” – ha esordito Stefania Caroli – “Mi trovo in Messico e non è stato facile. […] Non è stato squaraus ma è stata una cosa molto grave, non importa se adesso sta bene. Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena rientreremo in Italia. Per me lui ha vinto comunque perché è il mio eroe. L’importante adesso è che Paolo stia bene e torni a casa da me. È dispiaciutissimo! Dopo che aveva rotto i cog***ni che se ne voleva tornare a casa, questa Isola lui la voleva vincere!”.

Ritornato sui social, Paolo Noise ha così raccontato il suo viaggio di ritorno.