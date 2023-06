Stefania Caroli e i retroscena sul ritiro di Noise: “Arrabbiata. Cosa grave”

Dopo un mese passato in Honduras Paolo Noise ha dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi per motivi di salute. Stefania Caroli la scorsa settimana ha spiegato ai fan che il ritiro del marito non aveva nulla a che fare con problemi di stitichezza, ma che si trattava di qualcosa di molto più grave. Lunedì sera la moglie del conduttore radiofonico ha dichiarato che adesso l’ex naufrago sta meglio, ma che comunque dovrà fare dei controlli medici.

“Come sta Paolo? Adesso sta meglio, quello che ha avuto è stata una cosa grave. Fortunatamente si è risolta e non ci sono state ripercussioni. Adesso però deve fare dei controlli. Io sono molto arrabbiata con lui perché oggi ha preferito andare in onda a Lo Zoo di 105, invece che andare dai dottori a fare i controlli. Lo Zoo gli prende il cuore, non c’è niente da fare con il programma. Però mi ha promesso che appena torna Marco lui vuole prima aspettarlo e poi andare a fare questi controlli. In Honduras i medici hanno fatto tutti i controlli che dovevano fare. Per questo non sono in ansia, ma comunque deve farne altri. Ora che Mazzoli ritornerà mi ha detto che andrà a fare tutto. Quindi manca poco tempo e sapremo tutto”.

Stefania Caroli e l’opinione su Helena Prestes: “Antipatica o simpatica ma non finge”.

A differenza del marito e di Marco Mazzoli, Stefania Caroli crede che Helena Prestes non stia seguendo un copione e che a L’Isola sia sé stessa: “Cosa penso di Helena Prestes? Io in realtà ho conosciuto Helena in albergo, prima che partissero tutti per l’Isola dei Famosi ed era proprio così, tutta travolgente e spumeggiante. Almeno questo è quello che ho visto. Io penso che sull’Isola è lei, antipatica o simpatica che risulti però è sé stessa. Per me non sta fingendo“.