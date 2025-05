Stefania Cappa e il matrimonio di Eleonora Giorgi: il mistero

Il caso di Garlasco continua a suscitare grande interesse, con particolare attenzione rivolta alle gemelle Stefania e Paola Cappa. Selvaggia Lucarelli ha descritto Paola come “sospettata e tormentata” a causa della sua immagine di donna frivola, in contrasto con la cugina Chiara Poggi, percepita come seria.

Un’intervista recente a “Le Iene” ha rivelato commenti di Paola che confermano una certa superficialità. Parlando con un amico, ha immaginato come apparire in video, commentando il suo outfit per un’eventuale apparizione pubblica e dichiarando di voler guadagnare come Chiara Ferragni.

Paola ha anche espresso preoccupazione per la sorella Stefania, definendola terrorizzata da commenti e notizie. Ha rivelato che Stefania si lascia influenzare facilmente, reagendo in modo eccessivo a opinioni pubblicate su media, come un recente articolo del giornalista Vittorio Feltri.

In un contesto più personale, si spiega la presenza di Eleonora Giorgi al matrimonio di Stefania Cappa nel 2017. La Giorgi è legata a Stefania tramite Emanuele Arioldi, marito di quest’ultima, il quale è figlio di Roberto Arioldi e Anna Rizzoli. Quest’ultima è sorella di Angelo Rizzoli, ex marito della Giorgi. Sebbene non ci sia un legame diretto, esiste un collegamento familiare indiretto tramite la famiglia Rizzoli, notoriamente associata all’editoria.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it