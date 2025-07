Steam lancia un nuovo overlay per analizzare le prestazioni di gioco

Valve ha lanciato un aggiornamento per Steam, il popolare client di distribuzione di giochi, introducendo un funzionale overlay per monitorare le prestazioni dei giochi in modo dettagliato. Questa nuova feature offre un’analisi più approfondita di come le configurazioni hardware influenzano l’esperienza di gioco.

A differenza del semplice contatore di frame per secondo (FPS) presente in versioni precedenti, l’overlay avanzato permette di vedere non solo il frame rate, ma anche una distinzione tra i fotogrammi generati attraverso tecnologie come DLSS e FSR, rispetto agli FPS reali. Gli utenti possono visualizzare diversi livelli di dettaglio, inclusi valori minimi e massimi del frame rate, grafici sull’andamento delle prestazioni, e informazioni sull’utilizzo della CPU, GPU e memoria di sistema.

L’overlay può essere facilmente attivato e si posiziona nella parte inferiore dello schermo. È possibile ridurlo per mostrare solo il valore FPS o espanderlo per ottenere un’analisi più dettagliata in caso di problemi. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare la saturazione dei colori, la dimensione del testo e l’opacità dello sfondo, e di visualizzare l’utilizzo della CPU per ciascun core.

Per attivare questa funzione, è necessario andare nelle impostazioni di Steam, selezionare la sezione dedicata In-Game e personalizzare il Performance Overlay. Valve ha annunciato che ulteriori aggiornamenti sono in arrivo, compreso un riconoscimento automatizzato di situazioni comuni di rallentamento hardware e la possibilità di ottenere un riepilogo dettagliato delle prestazioni con la combinazione Shift+Tab.