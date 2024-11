Steam in Minecraft, 15 scuole vincono il concorso sulla sostenibilità

Un’alta qualità dei progetti presentati e un grande successo di partecipazione caratterizzano il contest ‘Steam in Minecraft’, che ha visto coinvolte 420 classi di scuole primarie e secondarie in tutta Italia. I partecipanti hanno utilizzato il videogioco Minecraft ‘Education Edition’ per realizzare progetti sui temi del miglioramento ambientale, energie rinnovabili e gestione sostenibile delle risorse. Oggi, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sono stati premiati i vincitori, provenienti da 15 scuole. Il contest è stato promosso dalla Camera di Commercio di Roma durante la dodicesima edizione di ‘Maker Faire Rome – The European Edition’ ed è stato realizzato in collaborazione con Maker Camp, Anp e con il patrocinio di ASviS.

Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, ha sottolineato l’attenzione dell’istituzione verso innovazione e sostenibilità. Ha evidenziato che il concetto di sostenibilità è ormai imprescindibile per le imprese e l’intera comunità. La sfida è trovare soluzioni innovative per equilibrare le risorse naturali del pianeta con le esigenze umane, un compito che spetta in particolare ai giovani, che rappresentano una forza propulsiva per la società. Tagliavanti ha espresso orgoglio per l’alta partecipazione degli studenti al contest.

Marco Vigelini, CEO di Maker Camp, ha spiegato come da anni utilizzano i videogiochi per trasmettere messaggi positivi e coinvolgere le giovani generazioni. Progetti come Steam in Minecraft non solo avvicinano i ragazzi alle competenze tecnologiche, ma promuovono anche il problem-solving, il lavoro di squadra e la creatività. Ha ringraziato i partecipanti per aver trasformato il mondo virtuale di Minecraft in una vera e propria palestra di apprendimento.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare i giovani sulla transizione ecologica, sull’importanza della consapevolezza ambientale e sulla cittadinanza attiva, incoraggiandoli a trovare soluzioni sostenibili. Sottolinea l’importanza delle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) nel supportare progetti che dimostrino l’applicazione pratica della scienza e della tecnologia, promuovendo un approccio olistico alla sostenibilità.