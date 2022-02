L’annuncio era arrivato due anni fa, ma ora manca poco al debutto ufficiale di Steam su ChromeOS. La piattaforma di gioco di Valve Software sarà quindi lanciata per i Chromebook e i computer con sistema operativo Google. L’azienda ha ora una timeline precisa su come gestire l’arrivo di questa importante novità, e sembra che partner di Mountain View come Lenovo e HP stiano già lavorando a dei Chromebook espressamente pensati per videogiocare.I primi Chromebook compatibili, secondo cambiamenti del codice sorgente scovati dai data miner, saranno gli Acer 514, 515 e Spin 713, gli Asus Flip CX5 e CX9, e l’HP Pro c640 G2. I requisiti minimi di sistema per far girare giochi su Steam prevedono un chip Intel di undicesima generazione Core i5 o i7 e almeno 7GB di RAM. I Chromebook per giocatori saranno annunciati a brevi e saranno dotati di tastiera RGB.