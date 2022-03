Grazie a un aggiornamento di sistema è ora possibile installare Windows su Steam Deck, la console portatile di Valve con hardware PC e compatibile con la libreria di Steam. Installando il sistema operativo di Microsoft sarà possibile accedere a tutti gli applicativi per Windows, sia giochi che app, aumentando a dismisura le potenzialità dell’hardware. Ci sono alcune limitazioni: su Steam Deck gira solamente Windows 10, e mancando alcuni driver audio è possibile ascoltare il suono solamente via Bluetooth o USB-C. Valve ha rilasciato i driver per GPU, Wi-Fi e Bluetooth: la funzione è destinata ad essere perfezionata con prossimi aggiornamenti, in modo da estendere le capacità di Windows su Steam Deck. Valve fa sapere che sta lavorando alla compatibilità con Windows 11, che arriverà quando sarà aggiornato il BIOS con il supporto alla sicurezza TPM. Inoltre, allo stato attuale non è possibile mantenere più di un sistema operativo sulla console tramite dual boot. In questa fase, specifica Valve, i software per l’esecuzione di Windows su Steam Deck vengono forniti senza alcuna garanzia nei confronti di eventuali malfunzionamenti.