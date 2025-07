Steam al centro delle polemiche: recensioni AI e censure

Negli ultimi tempi, Steam sta affrontando diverse sfide, mettendo in discussione la sua reputazione e la gestione dei contenuti sulla piattaforma. Valve deve far fronte sia a nuove linee guida che limitano la pubblicazione di determinati giochi, sia a un fenomeno preoccupante legato alle recensioni generate da intelligenze artificiali.

Una ricerca condotta da Copyleaks ha rivelato l’esistenza di un sistema di recensioni coordinate, in cui utenti fake pubblicano commenti generati da IA su giochi. Queste recensioni, spesso caratterizzate da frasi ricorrenti e contenuti indistinguibili, non offrono dettagli significativi e mancano di opinioni personali. Tale comportamento crea un’illusione di consenso su titoli specifici, alterando la visibilità e l’affidabilità delle recensioni.

Il problema si aggrava a causa della facilità con cui gli utenti possono accedere a chatbot gratuiti per generare contenuti. Questo trend, se non controllato, potrebbe influire negativamente sulla percezione di molti giochi, generando confusione tra sviluppatori e consumatori. La situazione è quindi critica, con Valve chiamata a trovare soluzioni efficaci per contrastare questa pratica, preservando l’integrità della piattaforma e delle recensioni che la animano.