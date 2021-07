Con un matrimonio fissato per agosto, Claudia Venturini e Ste Socionovo avevano deciso di partecipare a Temptation Island perché lei non era più sicura del loro rapporto. Claudia già nelle prime puntate di questa nuova edizione dello show mariano aveva palesato i suoi dubbi sul futuro con il compagno, arrivando a dire di non essere sicura di volerlo sposare. La ragazza ha pronunciato frasi molto pesanti sul fidanzato, ma durante il falò si è giustificata dicendo di aver detto molte cose per avere delle reazioni (se lallero).

Intervistata da Witty Tv, Claudia Venturini dopo la sua avventura a Temptation ha detto di sentirsi molto meglio, più sicura e serena: “Adesso mi sento più tranquilla perché ho tirato fuori tutti i pensieri che avevo. Spero che le cose vadano per il verso giusto. Poi che quello che ci siamo detti sia la base per ricominciare come prima. Mi sono messa tanto in discussione. Ho ritrovato la mia parte spensierata, che non sentivo più. Non la sentivo più dentro e avevo bisogno di riscoprirla“.

Ste invece è stato il solito cucciolone di sempre: “Mi sei mancata ogni giorno e ogni notte. Sentire quelle tue frasi brutte mi faceva impazzire. Dicevi che non ti mancavo e non stavo bene. Io sentivo troppo la tua assenza. Ogni giorno e in ogni circostanza mi mancavi. Io esco con più conferme di quelle che avevo. Esco anche con la consapevolezza che avrò più fermezza. Adesso andrò incontro a lei, ma voglio gesti anche da lei“.

Parenti preparate le buste, il matrimonio a quanto pare si farà.

Le prime parole di Claudia Venturini e Ste Socionovo dopo il falò, il filmato.

