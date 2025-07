Stazioni ferroviarie italiane: un anno di oltre 775 milioni di passaggi

Le stazioni ferroviarie in Italia si confermano come i principali centri di mobilità del Paese, accogliendo ogni giorno milioni di viaggiatori. Nel 2024, sono state registrate oltre 775 milioni di transiti, con una media di circa 2,1 milioni di visitatori al giorno.

Studi recenti hanno rivelato che circa un italiano su tre utilizza le stazioni per i propri spostamenti, e l’83% dei viaggiatori transita attraverso il circuito delle Grandi Stazioni. Grazie a un innovativo sistema di analisi, chiamato “total audience”, è possibile quantificare questi flussi e ottenere dati precisi sui passaggi nelle stazioni, mantenendo il rispetto della privacy.

Cesare Salvini, chief marketing & media officer di Grandi Stazioni Retail, ha spiegato come il sistema combina dati provenienti da migliaia di algoritmi. Questo approccio permette di misurare il numero di persone che transitano in un determinato momento e l’efficacia delle attività pubblicitarie per le aziende che investono nello spazio delle stazioni.

In un recente incontro presso l’Università Parthenope di Napoli, Barbara Casagrande, segretario generale del Ministero del Turismo, ha annunciato la creazione dell’Osservatorio Nazionale del Turismo. Questa iniziativa mira a collaborare a livello statistico con diverse istituzioni per analizzare e prevedere i flussi turistici.

Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, ha anche evidenziato come molti italiani stiano scoprendo nuove destinazioni attraverso campagne di comunicazione pubblica, svelando angoli di Italia inaspettati e meno frequentati.