Stazione di Ricarica USB 60W con 8 Porte e Display LCD per Caricamento Intelligente di Dispositivi Multipli

29,99€ - 21,84€

Prezzo:





Descrizione prodotto

➤8 porte e compatibilità➤Otto porte di ricarica usb, la stazione di ricarica usb di ORIEMAC può caricare più dispositivi contemporaneamente. È necessaria una sola spina di alimentazione, per evitare l’ingombro dei cavi e mantenere in ordine la scrivania. Il design della porta USB A e di tipo C rende questo adattatore multiporta compatibile con iPhone, Samsung Galaxy, iPad pro/air, telefoni Android, ecc.

➤Display LCD di ricarica➤Il caricabatterie USB C è dotato di un display digitale LCD che indica il livello di carica di ciascun dispositivo e mostra il valore corrente in tempo reale di ciascuna porta, quando l’hub di ricarica USB è in carica. Con il display LCD ad alta risoluzione, è possibile vedere il valore corrente di ogni porta di ricarica a occhio nudo e cogliere il consumo di energia usb in tempo reale (si spegnerà circa 5 minuti dopo l’operazione).

➤Carica potente➤L’ingresso 100-240V è in linea con la tensione elettrica della maggior parte dei paesi e delle regioni, non è necessario acquistare un caricabatterie da parete usb aggiuntivo per viaggi d’affari o vacanze; l’uscita di ricarica da 5 V-12 A e il massimo di 60 watt assicurano la velocità di ricarica di telefoni cellulari e tablet, abbreviando il tempo di ricarica.

➤Regolazione intelligente e sicurezza➤La stazione di ricarica usb [certificata UL] assegna in modo intelligente la corrente di carica di ciascuna porta in base al cavo di ricarica usb e alla potenza della batteria del dispositivo, per abbinare la corrente migliore alla porta. La regolazione intelligente fa sì che il blocco caricabatterie usb sia protetto da sovraccarico, sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito, ecc.

➤Compatto e portatile➤Il caricatore USB è progettato con dimensioni compatte (5*2,8*1 pollici), l’adattatore multiplo USB portatile non occuperà grande spazio in valigia/tasca o nello zaino; leggero che non aumenterà l’onere del trasporto. Il dock di ricarica consente di ricaricare facilmente lo smartphone ovunque si vada.