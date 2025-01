Stazione di Ricarica in Legno Chiaro – Organizer Multifunzionale per Comodino – Supporto per Telefono, Portafoglio, Orologio, Chiavi e Accessori – Regalo Tecnologico per Compleanno – Idee Regalo per Marito/Papà

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 11,39€

(as of Jan 08, 2025 06:30:28 UTC – Details)





Belle Vous Postazione Ricarica Cellulari Marrone Chiaro.

Questo set comprende 1 supporto per telefono in legno ecologico. La nostra docking station multifunzionale è dotata di più scomparti per portafogli, piccoli documenti, occhiali, orologi, fitness tracker, braccialetti, anelli, chiavi, cancelleria e altro ancora. Il supporto è realizzato in legno di pino naturale, con un’elegante finitura marrone chiaro. L’aspetto elegante del supporto si abbina a qualsiasi arredamento, facendolo risaltare sul comodino, sulla scrivania dell’ufficio o nel corridoio/ingresso. Il materiale è resistente, atossico e robusto. Il nostro organizer è un regalo perfetto per gli uomini e può essere acquistato per un marito, un figlio, un padre, un fratello, un fidanzato o un amico. Inoltre, la nostra stazione di ricarica/docking in legno è facile da assemblare.

Cosa troverai nella confezione:

-1 x Stazione di ricarica in legno.

Dimensioni:

-Il supporto completo misura: L26,5 x P15 x A18,5 cm.

-Il ripiano principale per telefono misura: L9 x A17,5 cm.

-Il secondo ripiano misura: L16 cm.

DOCKING STATION IN LEGNO: la nostra docking station ecologica in legno misura L26,5 x P15 x A18,5 cm; è di colore marrone chiaro ed è compatibile con la maggior parte degli smartphone, della tecnologia o dei gadget

ELEGANTE FINITURA LISCIA: realizzato in legno di pino naturale, il nostro robusto porta cellulare da scrivania ha una finitura liscia/lucida; il poggia telefono da letto è facile da montare e non è tossico

SI ABBINA A QUALSIASI ARREDAMENTO: la nostra stazione ricarica cellulari multifunzionale è dotata di scomparti per portafogli, documenti, occhiali, orologi, fitness tracker, gioielli, chiavi, articoli di cancelleria e altro ancora; si abbina a qualsiasi arredamento e sta benissimo sui comodini o sulle scrivanie degli uffici

IL REGALO PERFETTO: questo elegante portaoggetti è un ottimo regalo per Natale, compleanno, festa del papà, anniversario o laurea; compralo per papà, marito, figlio, fidanzato, fratello o amico

SODDISFATTI O RIMBORSATI: siamo certi che rimarrai soddisfatto/a dei nostri supporti in legno. Tuttavia, se l’acquisto non ti soddisfa, contattaci e ti rimborseremo.