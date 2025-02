Stavo morendo a causa di una grave malattia

Pochi mesi fa, Mauro Corona ha risposto a domande riguardanti la salute di Papa Francesco durante una trasmissione di E’ sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer. Ha commentato le voci infondate che circolano sulle condizioni del Pontefice, attualmente ricoverato da oltre dieci giorni al policlinico Gemelli. Secondo l’ultimo bollettino, le sue condizioni sono “critiche ma stazionarie”.

Corona ha sottolineato come le notizie false siano dannose e ha invitato a non dare importanza a chi le diffonde, definendoli “buffoni”. Ha condiviso un’esperienza personale, ricordando che in passato si era diffusa la notizia che stesse morendo a causa di una grave malattia: “Se diamo peso a queste persone, gli diamo soddisfazione e importanza”, ha detto. Secondo lui, l’informazione corretta arriverà da sola quando il Papa si riprenderà completamente.

Ha inoltre espresso fiducia nel fatto che Papa Francesco sia in ottime mani, rassicurando che è seguito da medici altamente qualificati. Inoltre, ha evidenziato come la realtà delle condizioni del Pontefice emergerà col tempo, rassicurando i fedeli che eventuali preoccupazioni sul suo stato di salute possano essere messe da parte. La posizione di Mauro Corona si rivela quindi una difesa contro le speculazioni e una celebrazione della professionalità del personale medico che assiste Papa Francesco nel difficile momento della sua malattia.